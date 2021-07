W związku z tym PANA zachęca firmy zlecające audyt, aby sprawdzały, czy usługodawca ma prawo do jego wykonywania. Sugeruje, by weryfikować, po pierwsze, czy osoba oferująca badanie sprawozdania jest biegłym rewidentem, a po drugie, czy wykonuje ona zawód. Można to sprawdzić w rejestrze prowadzonym elektronicznie przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (organ samorządu biegłych rewidentów), na stronie www.pibr.org.pl. Jeżeli w tym wykazie pojawia się informacja o statusie: „niewykonujący zawodu”, to firma zlecająca audyt powinna zrezygnować z oferty.