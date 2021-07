Wydawałoby się, że zaniepokojone będą jedynie biura rachunkowe oferujące usługi wykraczające poza prowadzenie ksiąg i rozliczeń podatkowych. Jednak obawy ma znacznie szersze grono podmiotów. Wszystko za sprawą interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2021 r. (nr 0111 KDIB3-2.4012.95.2021.1.MN), która sugeruje, że biuro rachunkowe miałoby obowiązek stosowania kas online od 1 lipca 2021 r., gdyby nie fakt, że świadczy usługi wyłącznie dla firm. [ramka] Dodajmy, że podobne wątpliwości wcześniej mieli również doradcy podatkowi. Ich także nie ma na liście działalności objętych obowiązkiem w zakresie kas online, ale są za to usługi prawnicze. Ministerstwo Finansów zajęło jednak jednoznaczne stanowisko, że doradcy podatkowi nie musieli od 1 lipca br. wymieniać kas fiskalnych na te działające online. Zdaniem ekspertów tak samo należy podejść do biur rachunkowych.

Aneta Lech, prawnik, doradca podatkowy, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, wyjaśnia, że zdecydowana większość biur rachunkowych obsługuje podmioty gospodarcze, a nie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Biura nie świadczą także co do zasady usług na rzecz rolników ryczałtowych. – Zasadniczo biura rachunkowe są więc wyłączone z ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas fiskalnych. Nie muszą więc tym samym stosować kas online – mówi Aneta Lech. Natomiast – dodaje – te biura rachunkowe, które obsługują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, najczęściej przy wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych (PIT) stosują kasy fiskalne, ale również one nie muszą od 1 lipca wymieniać tych kas na kasy online.

– W mojej ocenie przepisy obowiązujące od 1 lipca są jasne. Nie wymieniają one usług księgowych wśród tych obligatoryjnie wymagających stosowania kas online. Biura rachunkowe zasadniczo nie świadczą usług prawnych. A jeśli prowadzone są przez doradców podatkowych i wykonują zarówno usługi księgowe, jak i usługi doradztwa podatkowego, to również nie mają obowiązku wymiany kas. W mojej ocenie stosowanie kas fiskalnych, w tym kas online w biurach rachunkowych, nie budzi wątpliwości interpretacyjnych – uważa Aneta Lech.

Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię, podkreśla, że podatnik prowadzący biuro rachunkowe nie jest zobowiązany do stosowania kas online, o ile nie zajmuje się inną działalnością, która znalazła się na liście. Przyznaje jednak, że można sobie wyobrazić sytuację, w której osoba prowadząca biuro rachunkowe czy doradca podatkowy, mając wykształcenie prawnicze i umiejętności w tym zakresie, oprócz swojej podstawowej działalności świadczy usługi prawne. – Gdyby takie były wykonywane dla konsumenta czy rolnika ryczałtowego i były objęte obowiązkiem fiskalizacji w kasie, wówczas świadczący musiałby posłużyć się kasą online od 1 lipca br. – uważa Radosław Kowalski. W żadnym razie – zaznacza – nie oznacza to, że usługi księgowe czy nawet doradztwa podatkowego są usługami prawnymi, które prawodawca wymienia na liście świadczeń objętych obowiązkiem stosowania kas online. – Również w klasyfikacjach statystycznych, zarówno PKD, jak i PKWiU, odrębnie grupowane są usługi prawnicze (PKD 69.10.Z, PKWiU 69.1) i usługi rachunkowo-księgowe; doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z, PKWiU 69.2). Chociaż świadczenia takie są sklasyfikowane blisko siebie, to jednak stanowią odrębne usługi i rodzaje działalności gospodarczej – kończy Kowalski.

Katarzyna Zalewska przypomina, że do końca 2021 r. biura rachunkowe mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2519; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 649). Warunkiem jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 tys. zł. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania – wyjaśnia ekspertka – traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczony zostanie wskazany w rozporządzeniu obrót, co w konsekwencji obliguje do nabycia kasy fiskalnej. Katarzyna Zalewska zwraca też uwagę, że zakup kasy z tradycyjnym elektronicznym zapisem kopii będzie możliwy tylko do końca 2022 r. Od 2023 r. sprzedawane mają już być wyłącznie kasy online. ©℗