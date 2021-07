Potwierdził to WSA w Bydgoszczy. Wyrok dotyczył kobiety , która w listopadzie 2019 r. odziedziczyła po mężu nieruchomość i połowę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zgłoszenie SD-Z2 przesłała do urzędu skarbowego dopiero w czerwcu 2020 r., a więc już po upływie sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Co do zasady nie powinna więc mieć prawa do zwolnienia z daniny.