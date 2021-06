Wynika tak z projektu nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw, który w ubiegłym tygodniu został skierowany do prekonsultacji. Uwagi można przesyłać do Ministerstwa Finansów tylko do najbliższej środy, 30 czerwca.

W tym samym projekcie przewidziano wprowadzenie porozumień inwestycyjnych, zmiany w wydawaniu wiążących informacji i wiele innych nowości, o których piszemy obok.

Ulga na ekspansję

Nowa preferencja ma sprzyjać zwiększeniu przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych przez podatnika. Przewidziana jest zarówno dla podatników PIT , jak i CIT i ma działać podobnie jak ulga badawczo-rozwojowa (B+R), czyli poprzez dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków zaliczonych już do kosztów uzyskania przychodów. Chodzi o wydatki poniesione w celu zwiększenia sprzedaży zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach zbytu, a konkretnie o koszty:

■ uczestnictwa w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników i podatnika,

■ działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek – dotyczących produktów,

■ dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,

■ przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,

■ przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Wydatki te będzie można powtórnie potrącić w zeznaniu rocznym (nie w trakcie roku). Maksymalnie w ramach nowej ulgi będzie można odjąć 1 mln zł rocznie. Jeżeli podatnik zakończy rok stratą albo będzie miał zbyt niskie dochody, by odjąć w całości poniesione wydatki na ekspansję, rozliczy je w zeznaniach składanych za kolejne pięć lat podatkowych.

Warunkiem podwójnego odliczenia wspomnianych wydatków będzie zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w ciągu dwóch lat podatkowych, licząc od roku, w którym podatnik poniesie koszty ekspansji.

Początkowo Ministerstwo Finansów zakładało, że przychody te będą musiały wzrosnąć w ciągu dwóch lat o co najmniej 30 proc. (patrz „Resort finansów szykuje nowe ulgi”, DGP nr 107/2021). Po rozmowach z przedstawicielami biznesu resort zrezygnował z określania, jak duży ma to być wzrost. Opublikowany projekt tego nie precyzuje, wskazuje jedynie, że wzrost ma nastąpić (w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów).

Jeżeli podatnik nie wykaże wzrostu przychodów, będzie musiał doliczyć odliczone wcześniej kwoty.

Spółka holdingowa

W ustawie o CIT ma się pojawić alternatywa dla podatkowych grup kapitałowych – polskie spółki holdingowe (PSH). Będą nimi spółki z o.o. lub akcyjne ze wspólnikami z całego świata, z wyjątkiem rajów podatkowych.

Korzyści mają być następujące:

■ zwolnienie z podatku dywidend otrzymywanych przez PSH od spółki zależnej w 95 proc.,

■ pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów i akcji w spółkach zależnych.

Ma to zachęcić inwestorów do lokowania spółek holdingowych w Polsce, co docelowo miałoby się przełożyć na wzrost zainwestowanego kapitału w naszym kraju.

Obecnie firmy pochodzące z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii korzystają ze zwolnienia z opodatkowania dywidend (przy spełnieniu określonych warunków), ale inwestorzy z innych krajów (np. ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii) muszą płacić 19-procentowy podatek od całej dywidendy.

Warunkiem uzyskania statusu PSH będzie utrzymywanie 10 proc. udziałów lub akcji przez minimum rok w spółce zależnej. Sama spółka zależna też będzie musiała spełnić określone kryteria. Nie będzie mogła:

■ posiadać więcej niż 5 proc. udziałów lub akcji w kapitale innej spółki,

■ być wspólnikami spó łek niebędących osobami prawnymi.

Takie warunki mają zawęzić funkcjonowanie PSH do tzw. struktur jednopoziomowych, czyli o prostych powiązaniach właścicielskich – tłumaczy Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu. Ma to utrudnić wykorzystywanie tego typu powiązań do niedozwolonych optymalizacji.

Polska spółka holdingowa nie będzie mogła być częścią podatkowej grupy kapitałowej ani korzystać ze zwolnień podatkowych, np. dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), albo na podstawie decyzji o wsparciu.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji resort finansów informuje, że państwa Unii Europejskiej przyjęły różne modele opodatkowania holdingów.

Niektóre (np. Holandia, Hiszpania, Francja) traktują holding jako jeden podmiot gospodarczy i opodatkowują tylko jego łączny wynik. Inne (np. Belgia i Włochy) przeciwnie – przyjęły opodatkowanie spółek wchodzących w skład holdingu jak niezależnych podatników, co powoduje, że transakcje pomiędzy tymi spółkami nie są podatkowo neutralne.

Polska ma przystąpić do trzeciej grupy państw, które wybrały mieszaną koncepcję (tak zrobiły też: Niemcy, Dania, Luksemburg). ©℗

opinia

Rozwiązania rozsądne, ale kryteria niezrozumiałe

Damian Kłosowicz aplikant radcowski w kancelarii Staniek & Partners

Projektowana ulga na ekspansję będzie się z pewnością cieszyć dużym zainteresowaniem. Ocena ta byłaby zgoła inna, gdyby pozostawiono planowany pierwotnie 30-procentowy minimalny próg wymaganego wzrostu przychodów (ociągnięcie takiego wzrostu sprzedaży w dwa lata jest trudne do osiągnięcia w przypadku rozwiniętych działalności). Również wysokość maksymalnych kosztów, jakie można uwzględnić przy obniżeniu dochodu, jest ustawiona na rozsądnym, wysokim poziomie. Zupełnie niezrozumiały dla mnie jest natomiast wymóg, aby wzrost sprzedaży uprawniający do ulgi dotyczył jedynie sprzedaży produktów. Jest to niezrozumiałe, zważywszy na udział usług we współczesnej gospodarce.

Polska Spółka Holdingowa także ma spory potencjał – brak CIT przy sprzedaży akcji spółki zależnej (alternatywa: 19 proc.) oraz opodatkowanie zaledwie 5 proc. kwoty wypłacanych przez nie dywidend może zainteresować inwestorów.

Rodzi się jednak pytanie: Czy każdy holding zda „test” prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, co jest jednym z warunków uznania spółki za holdingową (projektowany art. 24m pkt 1 lit. d ustawy o CIT)? Kryteria, jakie przewiduje w tym zakresie „odpowiednio stosowany” art. 24a ust. 18 ustawy, są dostosowane raczej do firm, które produkują lub sprzedają towary i usługi. Spodziewam się więc licznych sporów z organami podatkowymi przy stosowaniu tych przepisów odnośnie do holdingów.