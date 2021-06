Chodzi o środki skażające będące mieszaniną alkoholu tert-butylowego i izopropylowego. Służą one do produkcji wyrobów kosmetycznych na bazie alkoholu etylowego. Wykorzystanie tych środków zostało dopuszczone 4 czerwca br., gdy zaczęła obowiązywać nowelizacja z 17 maja br. (Dz.U. z 2021 r. poz. 929) rozporządzenia w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 201 ze zm.).