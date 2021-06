Jest ono zbieżne z informacjami przekazanymi w wywiadzie dla naszej redakcji przez wiceministra rozwoju Marka Niedużaka („Ulga dla przenoszących fundację rodzinną z zagranicy do Polski”, DGP nr 112/2021).

Wśród tych rozwiązań jest zastąpienie jednolitej 19-procentowej stawki podatku od spadków i darowizn dla beneficjentów fundacji rodzinnej spoza bliskiej rodziny fundatora podziałem na grupy podatkowe. Jak wyjaśnia MF , beneficjenci będą podlegali opodatkowaniu według stawek z ustawy o podatku od spadków i darowizn – najniższa z nich to 7 proc.

Resort zapowiada też wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej. – Zależy nam na tym, żeby do Polski przeniesione zostało jak najwięcej środków ulokowanych przez polskie firmy w zagranicznych fundacjach. Będzie to ułatwione dzięki uldze repolonizacyjnej. Dzięki niej dochód z likwidacji zagranicznej fundacji nie będzie opodatkowany w Polsce, jeżeli w ciągu 12 miesięcy zostanie wniesiony do polskiej fundacji rodzinnej – deklaruje, cytowany w stanowisku Ministerstwa Finansów, wiceminister Jan Sarnowski.