To jeden z elementów Polskiego Ładu, który przedstawił w maju wiceminister finansów Jan Sarnowski. Pisaliśmy o tym w artykule „Podatkowe ulgi na innowacje mają obowiązywać dopiero od przyszłego roku” (DGP nr 99/2021). Teraz przedstawione zostały szczegóły tych zmian.

Projekt skierowany do prekonsultacji nie zawiera natomiast regulacji dotyczących zapowiadanej ulgi na robotyzację.

Znane są natomiast szczegóły propozycji dotyczące dwóch już funkcjonujących ulg (B+R i IP Box). Pierwsza pozwala ponownie odliczyć od dochodu wydatki na badania i rozwój (koszty kwalifikowane) uwzględnione w kosztach podatkowych. W przypadku centrów badawczo-rozwojowych (CBR) to co do zasady 150 proc. wydatków, a w przypadku pozostałych podatników 100 proc.