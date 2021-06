W sprawozdaniu Rb-N należności wykazuje się do momentu wykreślenia dłużnika z właściwego rejestru, a w przypadku upadłości dłużnika do momentu wykreślenia dłużnika z rejestru przedsiębiorców , chyba że dług został przejęty przez następcę prawnego dłużnika.

Przy uwzględnianiu w sporządzaniu Rb-N należności według poszczególnych tytułów dłużnych należy zwrócić uwagę na doprecyzowanie w nowym rozporządzeniu pojęcia „pierwotny termin zapadalności”. Dookreślono w nim, że przez pierwotny termin zapadalności, tj. spłaty lub wykupu, należy rozumieć termin wynikający z umowy, do końca którego dłużnik zobowiązał się spłacić dane zobowiązanie, niezależnie od harmonogramu spłaty, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany umowy za pierwotny termin zapłaty należności uznaje się nowy termin wynikający ze zmiany umowy liczony względem terminu powstania zobowiązania do płatności.

Wierzytelności można uznać za sporne wyłącznie w przypadku, jeżeli dłużnik nie uznaje żądania wierzyciela. Możemy do nich zaliczyć należności dochodzone na drodze sądowej bądź należności, w stosunku do których nie toczą się żadne postepowania sądowe, ale dłużnik zaprzecza ich istnieniu lub wysokości. Należy również pamiętać, że należności dochodzone na drodze sądowej nie zawsze będą mogły być zaliczone do należności spornych. Do należności takich należy zaliczyć przede wszystkim te, w sprawie których spór trafił na drogę postępowania sądowego w celu przerwania biegu przedawnienia bądź uzyskania prawa do ich egzekucji.