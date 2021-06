Spółka dopiero po pewnym czasie dowiedziała się, że rachunek bankowy wynajmującego, na który wpłaca czynsz, nie widnieje w elektronicznym wykazie podatników VAT, czyli na białej liście. Mimo to nadal płaciła czynsz w dotychczasowy sposób i nie powiadomiła o tym naczelnika urzędu skarbowego na druku ZAW-NR. Gdyby zrobiła to w ciągu 7 dni od przelewu (a w czasie pandemii COVID-19 – w ciągu 14 dni), to mogłaby zachować prawo do zaliczenia czynszu do kosztów uzyskania przychodu (zgodnie z art. 15d ust. 4 ustawy o CIT).