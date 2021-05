Jego zdaniem rozwiązałoby to problem z rekrutacją odpowiednich pracowników, ale też funkcjonariuszy celno-skarbowych. – Możliwości przyciągania ludzi do KAS, jak to w administracji publicznej, są ograniczone, więc lepiej stawiać na edukowanie ludzi od początku. Oczywiście po ukończeniu takiej szkoły nie trzeba od razu zostawać skarbowcem, ale jakaś część absolwentów się na to zdecyduje – podkreśla nasz rozmówca i przypomina, że Wyższą Szkołę Policyjną kończą także cywile. Jego zdaniem wyższa uczelnia KAS z odpowiednim programem pozwoli przygotować kadry do wielu wyzwań, jakie wynikają ze zmian w podatkach, cyfrowej gospodarki, analizy danych czy konieczności uszczelniania systemu danin publicznych.