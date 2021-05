Na wdrożenie zmian jest czas do 1 lipca br. Pisaliśmy o tym wczoraj w artykule „Pakiet e-commerce. 1 lipca to data graniczna”. (DGP nr 95/2021). Wskazywaliśmy, że kraj, który nie zdąży wdrożyć pakietu e-commerce do tego czasu, musi liczyć się z postępowaniem naruszeniowym, które może zakończyć się skargą do Trybunału Sprawiedliwości UE, a w razie niekorzystnego wyroku – sankcjami finansowymi. Problemy z rozliczeniem podatku mogą mieć też przedsiębiorcy, którzy przez internet sprzedają towary konsumentom z innych państw UE. Od 1 lipca bowiem VAT powinien przekazywać innym administracjom za nich polski fiskus