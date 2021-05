Natomiast kontrola NIK objęła okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., a tylko w niektórych kwestiach – do końca III kw. ub.r. Izba prześwietliła w tym zakresie Ministerstwo Finansów , cztery izby administracji skarbowej oraz osiem urzędów skarbowych.

Z ustaleń NIK wynika, że w 2019 r. zdecydowanie poprawiła się skuteczność egzekucji zaległości podatkowych w porównaniu z wynikami poprzednich dwóch lat. Przykładowo z 3,7 mld zł w 2017 r. do 5 mld zł w 2019 r. wzrosła kwota wyegzekwowana przez skarbówkę. Natomiast z 39,4 proc. do 43,8 proc. zwiększyła się relacja wyegzekwowanych sum do zaległości objętych tytułami wykonawczymi. Wzrosła też średnia kwota wyegzekwowana przez jednego pracownika komórki egzekucyjnej (z 0,8 mln zł do 1,2 mln zł).

Tendencja ta nie utrzymała się jednak w 2020 r., co potwierdza porównanie wyników z I półrocza 2020 r. i analogicznego okresu 2019 r. Z 2,3 mld zł do 1,3 mld zł spadła wyegzekwowana kwota, z 24,8 proc. do 15,7 proc. ‒ relacja wyegzekwowanej kwoty do zaległości oraz z 0,6 mln zł do 0,3 mln zł ‒ średnia kwota wyegzekwowana przez pracownika komórki egzekucyjnej.