Dyrektor KIS wyjaśnił, że jeśli chodzi o użyczenie maszyn budowlanych to co prawda nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, ale mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, podlegającym opodatkowaniu VAT. Jeden brat użycza bowiem nieodpłatnie maszyny budowlane do celów działalności drugiego brata prowadzącego własną firmę. Użyczający musi więc zapłacić VAT od użyczenia.