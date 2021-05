Osobiście nie mam cienia wątpliwości, że rację mają sądy prezentujące drugą linię. Przede wszystkim dlatego, że podatnik nie może być pozbawiony możliwości skontrolowania, czy art. 70 par. 6 pkt 1 o.p. nie został zastosowany z nadużyciem prawa, na co słusznie zwracają uwagę niektóre składy orzekające. Skoro jednym z kluczowych elementów dochodzenia przez podatnika jego praw przed sądem administracyjnym jest możliwość skutecznego podnoszenia zarzutu przedawnienia zobowiązania podatkowego, to jest to argument, który musi zostać zweryfikowany, gdyż jego zaistnienie powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy dotyczy przecież przepisu prawa podatkowego. Trudno odmówić im prawa do kontroli takiego przepisu tylko dlatego, że przepis odnosi się do postępowania karnego. I nie chodzi tu o kontrolowanie postępowania karnego, które należy do kognicji sądów powszechnych, a jedynie do kontroli wszystkich okoliczności towarzyszących wszczęciu postępowania karnego, wyłącznie pod kątem ewentualnego nadużycia prawa. To dwie diametralnie odmienne kontrole podlegające kognicji dwóch różnych sądów. Badanie nadużycia prawa przez organy administracji publicznej są elementarną powinnością sądów mającą swe korzenie w Konstytucji RP (art. 45, art. 2, art. 7), zwłaszcza w sytuacji, gdy w postępowaniu karnym nie chodzi o realizację celów postępowania karnego (m.in. wykrycie sprawcy oraz jego ukaranie, wyjaśnienie okoliczności sprawy etc.).