Co do zasady tak niska skala przychodów pozwala również na zwolnienie z VAT (przysługuje ono, gdy sprzedaż nie przekracza 200 tys. zł w ciągu roku). Inną kwestią jest natomiast konieczność ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej. Jeśli sprzedaż jest prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to trzeba ją rejestrować, ale dopiero gdy obroty przekroczą 20 tys. zł. W grę może wchodzić też zwolnienie podmiotowe ze względu na rodzaj wykonywanych czynności.