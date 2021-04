Przypomnijmy, że procedura Tax Free pozwala podróżnym – cudzoziemcom mieszkającym poza Unią Europejską – odzyskać VAT od towaru kupionego w Polsce o wartości co najmniej 200 zł i wywiezionego w bagażu osobistym. Sprzedawca wystawia w tym celu paragon z naliczonym VAT i przekazuje kupującemu imienny dokument Tax Free określający kwotę zapłaconego podatku. Ten przedstawia go celnikowi na granicy, który potwierdza wywóz produktu, przystawiając pieczęć.

Dotychczasowy system dawał oszustom pole do wyłudzeń, na co w ubiegłym roku zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Pisaliśmy o tym w artykule „NIK: za dużo nieprawidłowości w systemie Tax Free” (DGP nr 209/2020). Problem m.in. w tym, że niektórzy z tej możliwości korzystają nawet kilka razy dziennie. Oszustom pomagał w tym papierowy obieg dokumentów. Od 2022 r. nie będzie im już tak łatwo, bo zacznie funkcjonować elektroniczny system obiegu dokumentów i ich rejestracji oraz elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

Aby umożliwić sprzedawcom wypełnianie nowych obowiązków, KAS udostępni im nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny Tax Free. Będzie on służył do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów Tax Free, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu VAT podróżnym. Narzędzie to będzie udostępnione w formie e-usługi na PUESC.