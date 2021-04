Skruchę składa się naczelnikowi urzędu skarbowego obsługującego podatnika, na piśmie w wersji papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Można go złożyć elektronicznie m.in. przez e-Urząd Skarbowy. Resort przypomina, że do skorzystania z usługi nie trzeba mieć podpisu elektronicznego, wystarczy zalogować się przez Login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną).