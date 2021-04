To symboliczny koniec Polskiej Strefy Inwestycji w dotychczasowej formule – przyznają eksperci. W Warszawie i powiatach ościennych (warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) pomoc w postaci zwolnienia z CIT w ogóle nie będzie udzielana. W województwach pomorskim, dolnośląskim i wielko polskim nowe inwestycje będą wciąż korzystać z ulg, ale pomoc będzie mniejsza niż dotychczas.

Taki będzie efekt nowych wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022‒2027, jakie przyjęła ostatnio Komisja Europejska. Mają one zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

‒ W tych regionach, gdzie wsparcie ma być mniejsze, to ostatni moment, aby skorzystać ze zwolnienia z CIT na dotychczasowym poziomie – mówi Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO. Warto się spieszyć, bo korzyści są niebagatelne. Przykładowo mała firma z Pruszkowa czy Nadarzyna, która zainwestuje 5 mln zł, może dziś dostać 2 mln zł ulgi w CIT, czyli 40 proc. tego, co wyłoży. Firma średniej wielkości za 20 mln zł inwestycji może otrzymać 6 mln zł ulgi. Po zmianach taka pomoc będzie wykluczona.

Dla wielu firm to ostatni moment, by skorzystać z ulg

Dobra wiadomość: aż dziewięć regionów zyska na zmianach. ‒ W skali całego kraju mapa pomocy regionalnej będzie więc korzystniejsza niż obecnie – przyznaje Łukasz Kościjańczuk.

W praktyce firmy, chcące ulokować nowe zakłady np. w województwie małopolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim czy świętokrzyskim, mogą wstrzymać się z inwestycjami do przyszłego roku. Dostaną bowiem większe ulgi w CIT.

Jak tłumaczy Małgorzata Samborska, partner w Grant Thornton, nic za to nie grozi przedsiębiorstwom, które już dziś korzystają ze zwolnienia podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. One nadal będą korzystać z ulg zgodnie z decyzjami, jakie uzyskały już wcześniej.

Nie dostaną one takiego samego wsparcia (w ujęciu procentowym). Zależy to od tzw. intensywności pomocy publicznej, którą ustala KE i która od 2022 r. się zmieni. Rozkład pomocy zależy od regionu, w którym firma inwestuje, i od wielkości przedsiębiorstwa. Dziś mikro i małe firmy z Warszawy mogą uzyskać pomoc na poziomie 30 proc., średniej wielkości 20 proc., a duże 10 proc.

To nie koniec. Aby dostać wsparcie (np. zwolnienie z podatku dochodowego), trzeba też spełnić tzw. kryteria jakościowe (4–6 z 10 możliwych). Ile ich jest, znów zależy od lokalizacji. Przykładowe kryteria jakościowe to: utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, oferowanie pracownikom szkoleń, karnetów sportowych i pakietów medycznych.

Intensywność pomocy jest to więc procentowy wskaźnik, który pokazuje, jaka może być maksymalna kwota zwolnienia. Na mapie (patrz infografika) podajemy tzw. pomoc bazową. Jest to wskaźnik dla dużych firm. Dla średnich, małych i mikro jest on większy. Maksymalnie wynosi 75 proc. To właśnie wskaźnik intensywności pomocy ma się zmienić, a jest to kluczowa zmienna, która rzutuje na wysokość ulgi podatkowej. Obecnie w województwie podlaskim intensywność pomocy (bazowa, dla dużych firm) wynosi 50 proc., a w pomorskim – 35 proc.