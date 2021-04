Bruksela wydłużyła okres korzystania ze zwolnienia , bo poprzednia decyzja wykonawcza w tej sprawie, podjęta jeszcze w listopadzie 2020 r., miała wygasnąć z końcem kwietnia br. Epidemia koronawirusa ciągle jednak nie została opanowana, a obowiązujące preferencje podatkowe i celne sprawdziły się jako zachęta do sprowadzania przez firmy spoza Unii Europejskiej produktów medycznych niezbędnych do walki z wirusem. Chodzi m.in. o testy pozwalające wykryć koronawirusa, wózki dla niepełnosprawnych, nosze i wózki do noszenia pacjentów, kombinezony i zestawy ochronne, skażony alkohol i środki odkażające, tekstylne maski na twarz.