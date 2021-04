Rekomendacje OECD nie są jednak źródłem prawa , a więc poszczególne państwa mogą się z nimi zgodzić (tak jak zrobiły to m.in. Grecja, Finlandia i Francja), ale mogą też przyjąć inne, własne podejście. Tu przykładem jest Polska. Co to oznacza dla podatników – tłumaczy na przykładzie Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego PwC.

Przykład

Obcokrajowiec przyjechał do Polski na pięć miesięcy w celu wykonania określonej usługi, lecz z powodu pandemii musiał tu zostać dłużej i jego pobyt w 2020 r. przekroczył 183 dni. To oznacza, że Polska może go potraktować jako polskiego rezydenta podatkowego. Jeżeli władze podatkowe kraju, z którego obcokrajowiec pochodzi, wprowadziły własne regulacje oparte na wytycznych OECD i nie uznają wpływu wprowadzonych restrykcji w podróżowaniu na rozliczenia podatkowe (czyli wliczają okres przymusowego pobytu w Polsce do 183-dniowego terminu przebywania we własnym państwie), to dojdzie do podwójnego opodatkowania.