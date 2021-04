To wnioski z opublikowanego właśnie przez Ministerstwo Finansów rocznego sprawozdania z działalności generalnego inspektora informacji finansowej za 2020 r. GIIF ma za zadanie tropić transakcje , które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Aby było to możliwe, wybrane instytucje, np. płatnicze i banki, a także doradcy podatkowi, księgowi, biegli rewidenci przekazują mu informacje o transakcjach, których wartość przekracza 15 tys. euro.

Co skarbówka zrobiła z tymi informacjami? Ze sprawozdania wynika, że co najmniej w 63 przypadkach wykorzystano je do wszczęcia kontroli celno-skarbowych, a w ok. 209 przypadkach przydały się one w ramach już prowadzonych kontroli.