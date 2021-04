Zwróciliśmy na to uwagę w artykule „Akcyza od kamperów już od lipca. Wpłata dopiero za rok”. Wskazaliśmy, że mimo przyjętej przez Sejm senackiej poprawki przeróbki konstrukcyjne zagranicznych samochodów dostawczych zostaną opodatkowane już od lipca 2021 r., a tylko podatek z tego tytułu trzeba będzie wpłacić w lipcu 2022 r. Dodatkowo problemem może być też rejestracja kampera z uwagi na to, że nowelizowane przepisy nakazują dostarczyć przy tej okazji dokument potwierdzający zapłatę akcyzy. O to zaś będzie trudno w okresie przejściowym.