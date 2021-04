Jeżeli więc przedstawiony przez podatnika stan faktyczny pozwala na udzielenie odpowiedzi, to należy jej po prostu udzielić. A jeżeli nie pozwala, to należy wezwać podatnika do uzupełnienia wniosku o niezbędne informacje, lecz odnoszące się do okoliczności faktycznych i prawnych związanych z wnioskiem, a nie do prawidłowego sklasyfikowania według PKWiU – orzekł NSA , przywołując art. 14b par. 2 i 3 ordynacji podatkowej.