Przypomnijmy, że obecnie ulga jest tylko na zakup kas online. Nie przysługuje przy nabyciu urządzenia z elektronicznym zapisem kopii. Co do zasady z preferencji nie można skorzystać przy wymianie urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymuszone przepisami (czyli np. w placówkach gastronomicznych). Jednak i w tym przypadku jest to możliwe tylko wówczas, gdy urządzenie jest założone w terminie przewidzianym w przepisach.