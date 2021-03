Senat przyjął w ubiegłym tygodniu dwie ustawy, lecz z poprawkami. Teraz rozpatrzy je Sejm. Jedną z wprowadzonych przez senatorów zmian jest przesunięcie terminu wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Ma ona zacząć obowiązywać co do zasady 1 lipca br., a nie 1 maja.

Nowelizacja zakłada też, że sprzedawcy skażonego alkoholu etylowego będą ewidencjonować dane klientów kupujących wyroby zawierające co najmniej 50 proc. alkoholu, jeśli jednorazowy zakup będzie w opakowaniu większym niż 1,5 litra lub przekroczy 10 litrów. Ma to pomóc w kontrolowaniu zwolnień od akcyzy.

Nowelizacja wprowadza też kary za sprzedaż wyrobów akcyzowych, które nie zostały wcześniej prawidłowo oznaczone banderolami. Sprzedawcom będzie grozić za to grzywna do 720 stawek dziennych oraz kara pozbawienia wolności.

Nowelizacja wydłuży też termin na składanie informacji o cenach transferowych (TPR) i oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r. Firmy powiązane, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, będą miały na to czas do końca 2021 r. Natomiast przedsiębiorcy, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a termin na wypełnienie przez nich obu obowiązków mija zgodnie z przepisami między 1 lutego a 30 czerwca br., będą mieli na to czas do 30 września 2021 r.