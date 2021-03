W artykule „Małoletni w potrzasku ulgi mieszkaniowej” (DGP nr 56/2021) redaktor Patrycja Dudek poruszyła bardzo ważny temat opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży mieszkań nabytych w spadku. Przedstawiła stanowiska organów podatkowych i sądów w sprawach dotyczących małoletnich obywateli. Stanowisko to koncentruje się jedynie na przepisach o uldze mieszkaniowej, które – jeśli mają jakiekolwiek znaczenie dla sprawy – to jedynie marginalne. Całkowicie pomijana jest istota zagadnienia, czyli skutki ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Znamienne jest również to, że przedstawiona w artykule dotychczasowa praktyka działania administracji skarbowej została zakwestionowana przez Sąd Rejonowy w Lublinie. Ponad dwa lata temu przedstawił on Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie (sygn. P 1/19) o zgodność z konstytucją stosowanej wykładni przepisów nakładających podatek dochodowy od sprzedaży mieszkań nabytych tytułem darmym (w darowiźnie). Przedstawiając stanowisko Sejmu, marszałek tej instytucji zawnioskował do TK o stwierdzenie niekonstytucyjności takiej wykładni.

Problem opodatkowania sprzedaży mieszkań otrzymanych w spadku jest potencjalnie jednym z najważniejszych problemów podatkowych dla każdego obywatela. Każdy bowiem kiedyś umrze. Większość z nas dostaje mieszkanie w spadku po najbliższych. Sami też go do grobu nie zabierzemy.

Spory zaczęły się od 2007 r., kiedy to ustawodawca, chcąc chronić majątek dorobkowy rodzin, dokonał zasadniczych zmian w przepisach dotyczących zarówno opodatkowania spadków i darowizn, jak i opodatkowania podatkiem dochodowym odpłatnego zbycia mieszkań nabytych nieodpłatnie. Urzędnicy administracji skarbowej wymyślili 19-proc. podatek. „Wymyślili”, bo przecież ochrona majątku polegałaby na całkowitym zwolnieniu go z opodatkowania, a nie na nakładaniu podatku i to jeszcze dużo wyższego. Zdaniem „łaskawego” fiskusa przed zapłatą 19-proc. podatku chroni podatników ulga mieszkaniowa lub odczekanie 5 lat ze sprzedażą. Z niezrozumiałych powodów spotkało się to z akceptacją sądów administracyjnych.

Moim zdaniem organy błędnie podchodzą do skutków prawnych opodatkowania nabycia w spadku lub darowiźnie majątku. Twierdzą, że mamy do czynienia z dwiema różnymi czynnościami prawnymi. Jedną jest nabycie mieszkania w spadku, a drugą, zupełnie inną – sprzedaż tego mieszkania.

Do dochodu rozumianego jako przysporzenie majątkowe dochodzi przy odpłatnym zbyciu (czyli przy zamianie aktywów z mieszkania na pieniądze) jedynie wówczas, gdy uzyskana cena ze sprzedaży jest wyższa niż wartość mieszkania, która stanowi opodatkowany majątek netto podatnika. Ta wartość – w moim przekonaniu – nie podlega w ogóle podatkowi dochodowemu. Czyli opodatkowaniu PIT podlega jedynie nadwyżka ceny sprzedaży ponad wartość przyjętą do opodatkowania przy spadku.

Wprowadzone od 2019 r. zmiany były korzystne dla części spadkobierców z tego względu, że sprzedaż przed upływem 5 lat od nabycia liczy się nie od spadkobrania, ale od nabycia przez spadkodawcę. Ponadto spadkobierca ma prawo do uwzględnienia kosztów poniesionych na mieszkanie przez spadkodawcę. Jednak zmiany te nie mogą być oceniane jednoznacznie pozytywnie, ponieważ różnicują sytuację prawnopodatkową spadkobierców od obdarowanych, co z uwagi na porządek prawny jest niedopuszczalne. I tak też zostało to ocenione we wspomnianym pytaniu do TK.