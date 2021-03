Paweł Kaczmarek doradzał m.in. w zakresie podatku akcyzowego trzem znaczącym na rynku przedsiębiorstwom, prowadzącym działalność produkcyjną m.in. na potrzeby walki z COVID-19. Dzięki wsparciu doradcy firmy uzyskały prawo do prowadzenia składu podatkowego lub stosowania zwolnienia z akcyzy.

Doradca uzyskał też precedensowe stanowisko w sprawie zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy. Dzięki temu istotnie zmniejszony został zakres obowiązków akcyzowych (w tym kontrolnych, ewidencyjnych), a co za tym idzie podatnik uzyskał wymierne oszczędności dotyczące działalności w zakresie wyrobów akcyzowych. Sprawa ta może mieć istotne znaczenie również dla innych przedsiębiorców.

Dzięki doradcy podatnik wygrał spór przed NSA w sprawie dotyczącej przedsiębiorstwa, które upadło na skutek – jak ocenił sąd – nieuprawnionego pozbawienia prawa do prowadzenia składu podatkowego. Rozstrzygnięcie to może być podstawą do ubiegania się przez podatnika o odszkodowanie od Skarbu Państwa.