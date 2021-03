Informację o realizacji strategii podatkowej należy opublikować na stronie internetowej i zawiadomić o tym fakcie właściwy urząd skarbowy. Należy zrobić to w terminie do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, że pierwsze sprawozdania podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, będą publikowane najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Warto tutaj zwrócić uwagę na kontrowersyjne stanowisko ministra finansów, który stwierdził, że skoro ustawa nowelizująca nie przewiduje regulacji przejściowych, to podatnicy muszą opublikować informacje już za 2020 r. Zatem, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, podatnicy powinni raportować realizację strategii za rok podatkowy, w którego trakcie nie wiedzieli, że jakąkolwiek strategię w obszarze podatków powinni posiadać, a po drugie, że o sposobie jej realizacji będą musieli publicznie informować...