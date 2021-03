Natomiast kto dobrowolnie wystawi fakturę oznaczoną symbolem MPP (mechanizm podzielonej płatności), będzie musiał zamieścić to oznaczenie również w JPK_V7. To samo, gdy dobrowolnie opłaci ją w ten sposób kontrahent. Zatem podatnicy, których kontrahenci dobrowolnie płacą w mechanizmie podzielonej płatności bądź sami z ostrożności oznaczają faktury symbolem MPP, będą musieli oznaczać w ten sposób transakcje wykazywane w JPK_V7. Obecnie trzeba to robić wyłącznie, gdy transakcja jest objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Wszystko to wynika z opublikowanego wczoraj projektu nowelizacji rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.). Rozporządzenie to wprowadziło od 1 października 2020 r. wymóg oznaczania w JPK_V7 niektórych dostaw i usług odpowiednimi symbolami. Powstały jednak na tym tle liczne wątpliwości, o czym wielokrotnie pisaliśmy na łamach DGP. Teraz resort chce te wątpliwości rozwiać.

Z aktualnych przepisów wynikało, że taki stan miał być jedynie przejściowy, trwać tylko do końca czerwca br. (pierwotnie zakładano nawet, że do końca 2020 r.). Ostatecznie jednak MF skłania się ku rozwiązaniu, by na stałe już nie trzeba było wykazywać odrębnie każdej faktury uproszczonej.

MF zdecydowało się m.in. na zmiany w oznaczaniu symbolem GTU_01 dostawy napojów alkoholowych. Aktualna treść rozporządzenia odwołuje się do definicji alkoholu etylowego w rozumieniu art. 93 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że chodzi o wszelkie wyroby o mocy objętościowej alkoholu powyżej 1,2 proc., nawet jeśli stanowią one część wyrobu niebędącego alkoholem.

Czytając te przepisy dosłownie, można więc dojść do wniosku, że oznaczenie GTU_01 należy stosować np. przy dostawie kosmetyków bądź perfum. Nie taka była intencja resortu finansów, o czym poinformowaliśmy w artykule „Rozwiązany problem z oznaczeniem alkoholu” (DGP nr 189/2021). Ministerstwo wyjaśniło w odpowiedzi na pytanie DGP, że oznaczenie miało dotyczyć wyłącznie alkoholu przeznaczonego do spożycia (piwa, wina, wyrobów spirytusowych, napojów fermentowanych itd.).

Nowelizacja wyeliminuje też różnicę między strukturą JPK_V7 a dotychczasową treścią rozporządzenia. Z pierwszej z nich wynika, że podatnicy muszą wprowadzać odpowiednie dodatkowe oznaczenia od GTU_01 do GTU_13. Z treści rozporządzenia nie wynikało do tej pory jednak, by podatnik musiał dopisywać oznaczenie GTU, bo wystarczyło odpowiednie oznaczenie liczby od 1 do 13.