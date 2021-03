W odpowiedzi wiceminister wyjaśnił, że zwolnienie to ma charakter przedmiotowy, więc o jego zastosowaniu decyduje wyłącznie charakter gruntów. Obejmuje ono grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem E wraz z odpowiednim symbolem użytku rolnego. Grunty takie przykładowo przyjmują oznaczenia: E-Ps, E-R czy E-Ł. Jeżeli więc w danym przypadku mamy do czynienia z użytkami ekologicznymi, to zwolnienie stosowane jest z urzędu (art. 13d ust. 1 ustawy o podatku rolnym) – wyjaśnił wiceminister.