Na przesunięcie terminu nie mają też co liczyć przedsiębiorcy , którzy w ubiegłym roku wypłacali za granicę należności opodatkowane u źródła. Pisaliśmy o tym w artykule „Podatek u źródła. IFT-2R bez przesunięcia terminu” (DGP nr 41/2021). Muszą oni do 31 marca 2021 r. przesłać informację IFT-2R do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.