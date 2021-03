Oznacza to, że zużycie nie zmniejsza podatku od nieruchomości i firmy nie obniżą daniny od zamortyzowanych całkowicie budowli. Szansę na to dawał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 13 lutego 2019 r. (sygn. akt I SA/Ke 3/19). Pisaliśmy o nim w artykule „Zużycie nie wpływa na podatek od nieruchomości. A powinno” (DGP nr 107/2019). Naczelny Sąd Administracyjny uchylił jednak wyrok WSA i oddalił skargę spółki na interpretację indywidualną wójta gminy (wyrok NSA z 3 marca br., sygn. akt III FSK 999/21).

Źródłem problemów firm są przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące podstawy opodatkowania. W przypadku budowli jest nią ich wartość ustalana do celów podatków dochodowych będąca podstawą obliczania amortyzacji. Jest to więc wartość początkowa, która do celów podatku od nieruchomości nigdy się nie zmienia (wartość historyczna), choć z biegiem lat wartość rynkowa budowli zazwyczaj spada. Zgodnie z przepisami wartości początkowej na potrzeby podatku od nieruchomości nie można też pomniejszać o dokonywane odpisy amortyzacyjne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nastąpi ulepszenie budowli lub aktualizacja jej wyceny – wtedy zmienia się również podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości (zwykle spada, co oznacza mniejszą daninę do zapłaty).

Problem polega na tym, że wartość budowli z czasem maleje, a podatek wciąż jest taki sam. Firmy szukają więc sposobów, by go zmniejszyć. Jednym z nich jest chęć pomniejszenia podstawy opodatkowania całkowicie zamortyzowanych budowli o dokonane odpisy amortyzacyjne. Podatnicy widzą szansę na korzystną interpretację w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ostatnia część tego przepisu stanowi, że podstawą opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych jest ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Budowle całkowicie zamortyzowane wyróżniono jedynie po to, by wskazać moment, na który ustala się wartość budowli. Wynikająca z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zasada niepomniejszania podstawy opodatkowania o odpisy amortyzacyjne ma więc zastosowanie zarówno wtedy, gdy nieruchomość jest amortyzowana, jak i wtedy, gdy amortyzacja została już zakończona.

– W obu sytuacjach podstawa opodatkowania jest co do zasady niezmienna i odpowiada wartości początkowej niezależnie od dokonywanych odpisów amortyzacyjnych – wyjaśnia sędzia Jacek Pruszyński.

– Stanowisko WSA prowadziło do tego, że wartość budowli po dokonaniu odpisów amortyzacyjnych mogłaby ulec znacznemu zmniejszeniu, a nawet wynieść 0 zł. Przyjęcie stanowiska nakazującego pomniejszanie wartości budowli (całkowicie zamortyzowanej) o odpisy amortyzacyjne prowadziłoby zatem do zmniejszenia wysokości podatku bądź nieopodatkowania budowli – wskazuje sędzia Pruszyński.

Zdaniem NSA nie można do opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych zastosować przewidzianej w art. 2a ordynacji podatkowej zasady in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości prawnych na korzyść podatnika. Zasada ta – wskazał NSA – ma zastosowanie wtedy, gdy nie da się ustalić, jakie znaczenie ma przepis prawa przy zastosowaniu wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej. W tym przypadku nie mowy o takiej sytuacji, skoro organ interpretacyjny był w stanie dokonać interpretacji art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ta sprawa budzi spore kontrowersje. Gdyby bowiem NSA wydał wyrok uwzględniający stanowisko podatnika, doprowadziłoby to do rewolucji w rozliczaniu podatku od nieruchomości od budowli. Mogłoby to niejedną gminę narazić na ryzyko niewypłacalności. Dlatego, abstrahując od wykładni przytoczonej przez NSA w uzasadnieniu wyroku, której nie można odmówić racjonalności, trzeba mieć na uwadze, że za wydaniem takiego wyroku przemawiały także względy społeczne. Co wcale nie oznacza, że prawidłowa jest konstrukcja podatku od nieruchomości, która zakłada, że od budowli całkowicie zamortyzowanych, które nie przedstawiają żadnej wartości księgowej i w większości mają znikomą wartość rynkową, nadal trzeba płacić podatek od nieruchomości od pełnej ich wartości początkowej, tj. w tej samej wysokości co od budowli nowej. W tym zakresie jednak niezbędna jest ingerencja ustawodawcy, który powinien tę sprawę uregulować tak, aby urealnić wysokość płaconego obciążenia podatkowego, tj. dostosować ją do bieżącej wartości obiektu. Wydaje się, że dopiero takie urealnienie spełniałoby także kryteria konstytucyjne.