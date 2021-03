Co więcej, w czasie pandemii przedsiębiorcy mogą używać kopii certyfikatu rezydencji bez ograniczeń, nawet gdy suma rocznych wypłat na rzecz jednego kontrahenta przekracza 10 tys. zł (a informacje wynikające z kopii „nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym”). Pozwala na to art. 77 pkt 61 tarczy antykryzysowej 4.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086). Rozwiązanie to ma obowiązywać do upływu dwóch miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.