Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że jeżeli prezent dla pracownika stanowi formę gratulacji, uhonorowania ważnej okazji, która nie ma związku z wykonywaną pracą czy jej rezultatami, to co do zasady podlega on opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT , wartość wręczanych pracownikom prezentów (np. z okazji ślubu lub narodzin dziecka) nie stanowi przychodu ze stosunku pracy.