To kolejna podatkowa konsekwencja wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wskutek brexitu brytyjskie firmy straciły z początkiem 2021 r. status zarówno podmiotów unijnych, jak i podmiotów z EOG, a wraz z tym wiele dotychczasowych preferencji. Jedna z nich dotyczyła opodatkowania polskim podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem ekspertów, dla polskiego fiskusa może to oznaczać więcej kłopotów niż korzyści.

Przeczyłoby to bowiem zasadzie, zgodnie z którą obrót akcjami na rynku publicznym jest anonimowy (do określonych progów wezwań).

– Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że samo opodatkowanie inwestorów działających za pośrednictwem brytyjskich brokerów nie wydaje się zgodne z polityką Ministerstwa Finansów, które podjęło wiele działań mających na celu przyciągnięcie do Polski zagranicznego kapitału – dodaje Grzegorz Jaszczuk.

Do końca 2020 r., gdy obowiązywał okres przejściowy poprzedzający brexit, taką definicję spełniały również podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

…teraz go nie ma

Od 1 stycznia br. to się zmieniło, bo kraj ten nie jest członkiem ani UE , ani EOG. Wskutek tego inwestorzy korzystający z pomocy brytyjskich brokerów, jeśli nie kupują akcji polskich podmiotów na giełdzie, muszą jak każdy inny pozaunijny podmiot płacić PCC.

– Inny przykład to sytuacja, w której dwa brytyjskie podmioty będą obracać akcjami bądź innymi papierami wartościowymi należącymi do polskiej spółki. W każdym z tych scenariuszy pojawia się od 2021 r. konieczność zapłaty 1-proc. PCC – tłumaczy Szymon Dąbek, dyrektor w zespole usług finansowych w dziale doradztwa podatkowego PwC.

Ekspert KPMG w Polsce przypomina, że preferencje zapisane w art. 9 pkt 9 ustawy o PCC odnoszą się wprost do przepisów o obrocie instrumentami finansowymi i do zapisanych tam pojęć „instrumentów finansowych”, „obrotu zorganizowanego”, „firmy inwestycyjnej”, „zagranicznej firmy inwestycyjnej”. Z tego – jak tłumaczy Grzegorz Jaszczuk – może płynąć następujący wniosek:

Jego zdaniem resort finansów powinien jak najszybciej zaproponować zmianę przepisów – w takim kierunku, by zagraniczne podmioty działające za pośrednictwem brytyjskich brokerów nadal mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Grzegorz Jaszczuk zwraca uwagę na to, że inwestorzy spoza UE i EOG najczęściej nie mają siedziby w naszym kraju i nie są świadomi nowych obowiązków podatkowych.

– Nawet jeśli o tych obowiązkach wiedzą, to realizacja tych wymogów może być kłopotliwa, skoro deklaracje PCC składa się zasadniczo po każdej transakcji, a nie za dany okres rozliczeniowy – zauważa ekspert KPMG w Polsce.

Zwraca też uwagę na to, że rozliczenie PCC odbywa się w języku polskim, co tworzy barierę komunikacyjną.

– Warto też zauważyć, że wpływy z PCC trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, nie wydaje się więc, by Krajowa Administracja Skarbowa miała interes w dochodzeniu ewentualnych zagranicznych zaległości. To wszystko przemawia moim zdaniem za koniecznością nowelizacji przepisów – podsumowuje Grzegorz Jaszczuk.