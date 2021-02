Znacząco spadła też liczba porad na infolinii KIS. W ubiegłym roku podatnicy wykonali tylko 1,33 mln rozmów telefonicznych, czyli o prawie 360 tys. mniej niż rok wcześniej. Mniej było też rozmów na czacie, za to chętniej korzystano z porad e-mailowych.

W sumie w 2020 r. dyrektor KIS wydał 20 270 interpretacji indywidualnych czyli o ok. 800 mniej niż rok wcześniej, o ok. 4,3 tys. mniej niż dwa lata wcześniej i aż niemal 17,5 tys. mniej niż pięć lat temu.

Tendencja spadkowa utrzymuje się od lat, co widać na wykresie (patrz infografika).

W 73 proc. przypadków dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatnika przedstawionym we wniosku o interpretację (14,8 tys. interpretacji na 20,3 tys. wszystkich wydanych). W pozostałych uznał, że podatnik się myli (5,4 tys.).

Podatnicy rzadziej składali do sądów skargi na interpretacje. W 2020 r. zrobili tak ponad 1 tys. razy, natomiast rok wcześniej zaskarżyli 1620 interpretacji.

W tym samym czasie wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego 308 skarg kasacyjnych na wyroki I instancji (czyli wojewódzkich sądów administracyjnych) dotyczące interpretacji i inne rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Chętniej, bo ponad 77,2 tys. razy podatnicy korzystali z porad e-mailowych. Było to o 32 tys. więcej niż rok wcześniej.

Krajowa Informacja Skarbowa obsługuje też czat (od 23 czerwca 2017 r.). Jednak w ubiegłym roku przejściowo usługę zawieszono (od 15 stycznia do 18 maja). W pozostałym okresie przeprowadzono 24,4 tys. rozmów, co oznacza spadek w stosunku do 2019 r. o ponad 9 tys. rozmów.