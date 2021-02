Mechanizm zaliczek uproszczonych polega na tym, że płaci się je co miesiąc w stałej wysokości. Do wyliczenia zaliczki przyjmuje się dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu rocznym złożonym:

Spółki komandytowe, które wskutek nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123) stały się podatnikami CIT , nie będą mogły jednak w tym roku korzystać z tego uproszczenia i to nawet jeśli dotychczas zaliczki uproszczone wpłacali ich wspólnicy.

– Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku spółek komandytowych, które stają się podatnikami CIT dopiero w 2021 r. – tłumaczy Maria Ratajczyk.

To oznacza, że spółki powinny wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości ustalonej na podstawie bieżących dochodów.

Dodaje, że jeżeli w 2021 r. spółka komandytowa stosować będzie przepisy ustawy o CIT dopiero od 1 maja br. (czyli pierwsze zeznanie CIT będzie obejmowało okres ośmiu miesięcy), to wysokość zaliczki na podatek dochodowy do zapłaty w 2023 r. zostanie obliczona jako 1/8 podatku wykazanego w tym zeznaniu.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2019 r. nie ma już obowiązku pisemnego zawiadamiania do 20 lutego urzędu skarbowego o wyborze ani o rezygnacji z zaliczek uproszczonych.

– To akurat dobre rozwiązanie dla podatników, bo jeżeli w trakcie roku okaże się, że metoda uproszczona jest dla nich niekorzystna, to mogą szybko przekalkulować zaliczki należne według ogólnych zasad i rozliczyć je za wcześniejsze miesiące wraz z należnymi odsetkami za zwłokę (jeśli takie powstaną). A po zakończeniu roku podatnik wykaże w zeznaniu, że nie wybrał wpłacania zaliczek w formie uproszczonej – wskazuje Maria Ratajczyk.

Przypomnijmy również, że wspólnicy spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT, którzy osiągają dochody wyłącznie z udziału w tej spółce, nie wpłacają już samodzielnie zaliczek na podatek dochodowy. Od momentu bowiem uzyskania przez nią statusu podatnika CIT, tj. od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. (jeśli zdecydowano o odroczeniu stosowania przepisów) przestają uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej, a zaczynają osiągać dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Od tej pory to spółka jako płatnik oblicza za nich podatek i wpłaca go do urzędu skarbowego.