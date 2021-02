W tym roku do rozliczenia można się dostać na dwa sposoby – bezpośrednio korzystając z danych autoryzacyjnych lub przez konto w e-Urzędzie skarbowym. W tym ostatnim przypadku można skorzystać z profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub zalogować się przez aplikację mObywatel. PIT-37 i PIT-38 można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić do 30 kwietnia 2021 r., z końcem tego terminu KAS automatycznie zaakceptuje zeznania. W usłudze Twój e-PIT można składać PIT-28 do 1 marca 2021 r. , a PIT-36 do 30 kwietnia, ale – uwaga – nie zostaną one automatycznie zaakceptowane z upływem tych terminów. Musi to zrobić podatnik.