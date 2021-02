Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Odwołał się do art. 3 ust. 2 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), który definiuje budynek jako posiadający fundamenty i dach „obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych”. Garaże spełniają tę definicję. Dyrektor KIS wyjaśnił, że oznaczenie GTU_10 dotyczy też dostawy komórek lokatorskich i miejsc parkingowych. Symbol ten nie może być za to stosowany przy sprzedaży prawa do korzystania z miejsca parkingowego, bo na gruncie VAT nie jest to dostawa towaru, ale usługa.