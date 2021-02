"MF nie pracuje nad rozwiązaniami, które mają na celu zrównanie stawki podatku akcyzowego piwa i wódki" - czytamy na profilu resortu finansów.

Wpis Ministerstwa finansów to reakcja na informacje niektórych mediów, że rząd planuje podwyżkę akcyzy na piwo; chce by była ona taka sama, jak na alkohole spirytusowe. Jak podawano, w projekcie ustawy, nad którym ma pracować rząd, pojawił się zapis o podwyżce opłaty z 8 zł 57 groszy za hektolitr do 62 zł 70 gr za hektolitr. Pisano również, że to posłowie PiS zgłosili projekt, wskutek którego wysokość podatku może wzrosnąć nawet czterokrotnie. Informacje te wywołały oburzenie branży piwowarskiej.