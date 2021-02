Projekt w gruncie rzeczy zawiera dwa niezależne od siebie rozwiązania. Pierwsze to podatek od reklamy internetowej. Jest to w gruncie rzeczy okrojona wersja podatku od cyfrowych gigantów, czyli grupy GAFA (pieszczotliwy skrót dla Google’a, Amazona, Facebooka, Apple’a). Potrzeba wprowadzenia podatku cyfrowego wynika właściwie z niedostosowania analogowego świata podatków dochodowych do ery cyfrowej. Projekt prawa w tym zakresie wypracowywano na forum Unii Europejskiej po kolejnych skandalach związanych z unikaniem przez GAFA obciążeń fiskalnych. Niektóre państwa (jak Francja, Austria, Włochy, Hiszpania) wprowadziły go już, nie czekając nawet na unijny konsensus. Rozwiązanie wpisuje się zatem w europejskie trendy, nawet jeśli przyjąć, że zaproponowana stawka 5 proc. jest dość wysoka (w projekcie unijnym wynosiła 3 proc.).

Z punktu widzenia zasad sprawiedliwości podatkowej bardziej kontrowersyjne jest jednak drugie rozwiązanie, czyli podatek od reklamy konwencjonalnej. Ma on objąć przychody z nadawania reklam w telewizji i radiu, wyświetlania ich w kinie, umieszczenia na nośnikach zewnętrznych i w prasie. Ustawodawca proponuje osiem różnych stawek (od 2 do 15 proc.), w zależności od nośnika, przychodów usługodawcy i treści reklamy.

Zatem trzeba zadać fundamentalne pytanie, jaki jest powód wprowadzenia dodatkowego obciążenia dla usług reklamowych. Uzasadnienie projektu jest w tym zakresie dość lakoniczne. Wynika z niego wyłącznie, że potrzebne jest zasilenie funduszy szczególnie zaangażowanych w zwalczanie skutków SARS-CoV-2. Założenie jest szczytne, ale wciąż nie odpowiada na pytanie, dlaczego zaszczytu wsparcia państwa w walce z pandemią dostąpiły akurat media i to w odniesieniu do wybranych przychodów.

Podobne czynności powinny być opodatkowane w podobny sposób – tego wymaga zasada podatkowej neutralności. Oznacza ona też, że podatek nie powinien stanowić dla klienta czynnika, który wpływałby na wybór jednej z dwóch podobnych usług. Istnieje wątpliwość, czy z punktu widzenia klienta usługi reklamowe świadczone przez kino, prasę, telewizję lub portal społecznościowy są na tyle różne, by inaczej je traktować, stosując inne stawki i progi podatkowe. To szczególnie ważne, jeśli niższą stawkę (5 proc.) i wyższe progi stosuje się głównie wobec GAFA, które są przecież mniej obciążone polskim podatkiem dochodowym (stąd przecież pomysł podatku cyfrowego).

Na marginesie, Ministerstwo Finansów, jak się wydaje w odpowiedzi na zarzuty, opublikowało grafiki o relacji przychodu niektórych potencjalnych podatników do ich podatku dochodowego. Mają one chyba sugerować, że podmioty te zawyżają swoje koszty i przez to zaniżają podatek. Wbrew pozorom z tych grafik płyną pewne wnioski, choć raczej nie takie, jakich oczekują autorzy. Po pierwsze, rentowność podmiotów na rynku medialnym (a w konsekwencji płacony podatek) się różni, co wynika z grafiki. Brak zbadania przyczyn tego stanu rzeczy prowadzi do sytuacji, w której dodatkowym podatkiem obłożone zostaną tak samo podmioty płacące relatywnie niski, jak i wysoki podatek. Co więcej, z wykresu nie dowiemy się, jaka właściwie powinna być rentowność działalności medialnej. Zdziwienie dodatkowo może budzić umieszczenie na wykresie podmiotów cyfrowych. Ich problem nie leży przecież w rentowności (która zresztą naturalnie powinna być wyższa niż dla tradycyjnych mediów), lecz w przychodach, które mogą być wykazywane za granicą. Dla tych podmiotów wykres nie daje żadnej informacji.