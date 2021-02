Zasadą jest, że jeśli prace budowlane za granicą trwają dłużej niż limit czasu określony w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (najczęściej 12 miesięcy), to plac budowy powinien być traktowany jako stała placówka inwestora. To oznacza, że podatek od dochodu takiej stałej placówki (zwanej też zakładem) jest należny za granicą.

Interpretacja dotyczyła niemieckiej spółki prowadzącej w Polsce działalność budowlano-montażową za pośrednictwem zależnych od niej spółek komandytowych. Jeden z tych podmiotów realizował w naszym kraju inwestycję budowlaną dłużej niż 12 miesięcy, co doprowadziło do powstania zakładu (zgodnie z art. 5 ust. 3 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

W 2020 r. cała grupa kapitałowa przeszła reorganizację. Zdecydowano m.in., że lokalne podmioty należące do grupy będą udzielały zleceń na inwestycje realizowane w poszczególnych państwach. Wskutek tego niemiecka spółka miałaby prowadzić prace w miejscu, w którym wcześniej istniał zakład podatkowy, ale zmieniłby się jej zleceniodawca. Zakres prac był bardzo podobny do wcześniejszego, miejsce – to samo.