Wprowadziła też inne poprawki do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw, nad którym obecnie trwają prace w parlamencie (druk 860). Wynika z nich, że na pytania o podatek cukrowy i podatek od tzw. małpek zacznie odpowiadać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zasadniczo podatnicy CIT powinni złożyć zeznanie roczne CIT-8 lub CIT-8AB (podatkowe grupy kapitałowe) i wpłacić wynikający z nich należny podatek do końca marca. Już w ubiegłym roku jednak, w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, resort finansów zdecydował się przedłużyć te terminy odpowiednio:

W 2021 r. termin na złożenie CIT-8 i zapłatę podatku miałby zostać ponownie przesunięty – tym razem do 30 czerwca 2021 r.

Preferencja będzie dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy kończy się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Pierwsze dotyczy sytuacji, w której płatnik posiada certyfikat rezydencji bez określonej daty ważności. Zasadniczo taki dokument jest ważny przez 12 miesięcy od dnia jego wydania (art. 26 ust. 1i ustawy o CIT i art. 41 ust. 9a ustawy o PIT). Jeśli jednak termin 12 miesięcy skończy się w trakcie trwającej epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, to płatnik może stosować certyfikat przez cały ten okres oraz przez dwa miesiące po jego odwołaniu.

Po drugie, do dwóch miesięcy po zakończeniu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego płatnicy mogą dokumentować miejsce rezydencji zagranicznego kontrahenta kopią certyfikatu rezydencji. Warunkiem jest, aby zawarte w niej informacje „nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym”.