Spytała o to spółka zajmująca się wynajmem lokali użytkowych. Niektórzy najemcy są z nią powiązani w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten odwołuje się do definicji z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT . Wynika z nich, że powiązane są m.in. podmioty, na które znaczący wpływ wywiera np.: małżonek, krewny bądź powinowaty do drugiego stopnia osoby wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot. Tak właśnie było w tym przypadku, bo jeden z lokali był wynajmowany przez męża prezes spółki, kolejny – przez jej córkę, a trzeci – przez firmę kontrolowaną przez obojga małżonków.