To oznacza, że w najbliższy poniedziałek (15 lutego), tak jak w poprzednim roku, Krajowa Administracja Skarbowa udostępni tylko zeznania: PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38 i to wyłącznie osobom nieprowadzącym biznesu

Co innego deklarowano w 2019 r., gdy ruszała usługa Twój e-PIT i po raz pierwszy KAS sporządziła (a nie wypełniła wstępnie, jak to było wcześniej) gotowe zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. Resort finansów zapowiedział wtedy, że w kolejnym roku urzędnicy pójdą o krok dalej i sporządzą również PIT-36, PIT-36L i PIT-28, czyli zeznania podatkowe osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów tłumaczyli wtedy, że w pierwszej kolejności muszą dostosować system do zmian wprowadzonych w trakcie 2019 r., czyli m.in. ulgi dla młodych i nowej skali podatkowej obniżającej stawkę z 18 proc. do 17 proc.

Wprawdzie fiskus dostaje co miesiąc dane o obrotach firm dla celów VAT, bo otrzymuje od nich jednolity plik kontrolny (składający się z części: ewidencyjnej i deklaracyjnej), ale obrót dla celów VAT nie jest tym samym, co przychód dla celów podatku dochodowego. Co więcej, podatnik może mieć przychody z różnych źródeł,

Inaczej jest w przypadku podatników, którzy rozliczają się ryczałtem (ale nie z działalności gospodarczej, tylko np. z najmu prywatnego) albo których rozlicza płatnik. Skarbówka ma wtedy wszystkie niezbędne dane, by wypełnić zeznanie roczne. Otrzymuje je m.in. z informacji PIT-11, który płatnicy muszą przesłać urzędom skarbowym do 31 stycznia (wyjątkowo w tym roku zrobili to do 1 lutego, bo 31 stycznia przypadł w niedzielę).