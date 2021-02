Co więcej, limit przychodów umożliwiających stosowanie tej uproszczonej formy zwiększył się ośmiokrotnie, tj. z 250 tys. euro do 2 mln euro (co w odniesieniu do przychodów za 2020 r. wyniesie 9 030 600 zł). To daje prawo do ryczałtu znacznie większym podmiotom niż dotychczas.