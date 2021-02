Spółka była zdania, że w tym wypadku nie mamy do czynienia z przychodami z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT , bo przepis ten odnosi się do przychodów otrzymywanych niezależnie od sposobu powołania. Spółka miała natomiast wątpliwość, czy w ogóle mamy tu do czynienia z powołaniem. Twierdziła, że czasowe oddelegowanie to nie to samo, co powołanie.