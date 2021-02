Niepobieranie w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych następuje z mocy ustawy, co oznacza, że rady gmin nie muszą podejmować w tym zakresie uchwał. Przepisy nie przewidują też obowiązku składania wniosku w celu otrzymania przez gminę rekompensaty, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu niepobierania opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego , z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2020 r. Środki z tytułu rekompensaty są przekazywane do 31 marca 2021 r.