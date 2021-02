O ile podatnik może ustalić, skąd pochodzi jego kontrahent (np. sprawdzić, gdzie jest jego siedziba), o tyle ustalenie, kto jest rzeczywistym właścicielem kontrahenta i gdzie ma on miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd, wydaje się być niemożliwe do wykonania.

– No bo jak podatnik ma to zrobić, skoro mowa o kontrahencie, który nie musi być z nim powiązany? – zastanawia się dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy, radca prawny , J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne.

Obrazowo tłumaczy to Ewelina Stamblewska-Urbaniak, szef Zespołu Cen Transferowych CRIDO. – Wystarczy, że polski podmiot kupi towary od niepowiązanego kontrahenta na kwotę pół miliona złotych. Jeśli kontrahent ma w swoich podatkowych kosztach fakturę np. z Hongkongu na kwotę 200 dol., to polski podmiot powinien objąć taką transakcję dokumentacją cen transferowych – mówi ekspertka.

– Należałoby w takiej sytuacji przyjąć, że kontrahent posiada rzeczywistego właściciela w raju podatkowym, a to dla podatnika oznaczałoby obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do transakcji nabycia usług marketingowych, jeśli ta transakcja przekracza rocznie próg 0,5 mln zł – zwraca uwagę ekspertka.

W projekcie do nowelizacji ministerstwo nawiązało do pojęcia rzeczywistego właściciela (beneficial owner) używanego dotychczas na potrzeby podatku u źródła. Dlatego napisało, że odwołanie do tego pojęcia ma oparcie w bogatym dorobku doktryny i będzie rozwiązaniem mniej wątpliwym interpretacyjnie.

– Mam nadzieję, że minister wyda interpretację ogólną, która dostarczy praktycznych wskazówek co do stosowania nowych regulacji. Ważne, by nie prowadziły one do nadmiernych obowiązków dokumentacyjnych, które będą niewspółmierne do celów fiskalnych – stwierdza Ewelina Stamblewska-Urbaniak.