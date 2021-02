Obdarowana spytała, czy w takiej sytuacji od połowy darowizny przypadającej na majątek szwagra będzie musiała zapłacić podatek od spadków i darowizn. Zwróciła uwagę na to, że w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn szwagier nie jest najbliższą rodziną (co innego siostra) i w związku z tym darowizna od niego nie może być zwolniona z podatku, nawet jeżeli w ciągu 6 miesięcy zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego (art. 4a ust. 1 ustawy).